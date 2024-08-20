«Князь Вандал» навел шороху. Под Курском русские применили новое оружие

Непоколебимо идет к своей цели
Украинцы жалуются, что российские войска начали применять новый тип FPV-дронов. Он управляется без всяких ретрансляторов и беспроводной связи, уязвимой к комплексам постановки помех, а по старинке — по проводу. Катушка со специальным оптоволоконным кабелем, или, как ее называет производитель, система «Гроза-Леска», разматывается на расстояние до 20 км. Система обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество картинки на терминале у оператора, повышая управляемость. РЭБ противника и так называемые зоны радиотени (где сигнал слабый либо отсутствует) новинка полностью игнорирует. Засечь пункт управления дроном с помощью радиотехнической разведки невозможно, потому что нет никакого радиосигнала.
Дрон разработали в Великом Новгороде и назвали «Князь Вандал Новгородский». Сообщается, что его уже тестируют на украинской бронетехнике и живой силе под Курском. Из минусов: выше стоимость дрона, проще траектория движения и меньшая дальность полета (из-за провода).
Вспомнили опыт предков
Новый FPV-дрон на самом деле не такой уж новый, объяснил Литовкин.
"Это не шаг вперед и не будущее. Самые первые ПТУР были на проводах — сейчас в этом нет надобности: они управляются лазерами и программами. Поэтому в случае с дроном это, скорее, параллельный шаг: просто хороший вид вооружения, который родился в ходе СВО — как одно из технических средств, не поддающихся воздействию комплексов РЭБ противника. Только надо понять, как этим на 20 км пользоваться. Насколько этот оптоволоконный провод толстый, как сделать так, чтобы он не цеплялся за деревья
Эффективность у него больше, чем у обычного дрона, которому можно заглушить сигнал управления от оператора и заставить упасть или сбросить бомбу мимо цели. Мы так делаем, например, когда в Черном море кружат американские разведывательные беспилотники вроде Global Hawk или Reaper. Мы их своими РЭБ лишаем связи, и они возвращаются на базу", — рассказал военный обозреватель.