«Князь Вандал» навел шороху. Под Курском русские применили новое оружие

"Это не шаг вперед и не будущее. Самые первые ПТУР были на проводах — сейчас в этом нет надобности: они управляются лазерами и программами. Поэтому в случае с дроном это, скорее, параллельный шаг: просто хороший вид вооружения, который родился в ходе СВО — как одно из технических средств, не поддающихся воздействию комплексов РЭБ противника. Только надо понять, как этим на 20 км пользоваться. Насколько этот оптоволоконный провод толстый, как сделать так, чтобы он не цеплялся за деревья и т. д. Это создает дополнительные сложности, но на определенной местности дрон полезен.