Часть жителей Алматы осталась без газа из-за ДТП

«В результате ДТП опуск арочного перехода Ду-108 мм вырван на месте врезки с уличным газопроводом среднего давления Ду-159 мм. Выбита опора из-под арочного перехода уличного газопровода среднего давления. В результате происшествия без газоснабжения остались 642 ввода частной застройки, два ввода (40 квартир) коллективной застройки и четыре ввода коммунально-бытовых предприятий», — сообщили в департаменте по связям с общественностью АО «QazaqGaz Aimaq».