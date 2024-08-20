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Часть жителей Алматы осталась без газа из-за ДТП

Водитель автомобиля LiХiang в результате ДТП сломал опору газовой трубы в Алматы. Более 600 потребителей в верхней части города остались без голубого топлива, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: QazaqGaz Aimaq

ДТП произошло по улице Оспанова на пересечении с проспектом Достык.

«В результате ДТП опуск арочного перехода Ду-108 мм вырван на месте врезки с уличным газопроводом среднего давления Ду-159 мм. Выбита опора из-под арочного перехода уличного газопровода среднего давления. В результате происшествия без газоснабжения остались 642 ввода частной застройки, два ввода (40 квартир) коллективной застройки и четыре ввода коммунально-бытовых предприятий», — сообщили в департаменте по связям с общественностью АО «QazaqGaz Aimaq».

Ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы уже ведутся и будут завершены 20 августа. Подача газа в дома и предприятия возобновится сразу после завершения всех необходимых работ.