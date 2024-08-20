Трагедия на Днестре: В реке утонул 45-летний мужчина — водолазы ищут тело погибшего

Спасатели вновь обращаются к населению с призывом соблюдать правила безопасности на воде. В условиях экстремальной жары необходимо избегать купания в водоемах без надлежащих мер предосторожности. По данным статистики, чаще всего жертвами трагедий на воде становятся, которые отправляются купаться в состоянии алкогольного опьянения. ГИЧС еще раз напоминает, что жара и алкоголь могут вызвать резкие перепады артериального давления, что приводит к потери сознания и утоплению.