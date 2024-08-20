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Трагедия на Днестре: В реке утонул 45-летний мужчина — водолазы ищут тело погибшего

В селе Делакэу Новоаненского района продолжаются поиски 45-летнего мужчины, который, по предварительным данным, утонул в реке.

Источник: rupor.md

В селе Делакэу Новоаненского района продолжаются поиски 45-летнего мужчины, который, по предварительным данным, утонул в реке Днестр. Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу сообщила, что мужчина вошел в воду и больше не вышел на поверхность.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательно-пожарного отряда из Анений Ной и водолазы Регионального поисково-спасательного управления № 1. Поиски пока не дали результатов. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели вновь обращаются к населению с призывом соблюдать правила безопасности на воде. В условиях экстремальной жары необходимо избегать купания в водоемах без надлежащих мер предосторожности. По данным статистики, чаще всего жертвами трагедий на воде становятся, которые отправляются купаться в состоянии алкогольного опьянения. ГИЧС еще раз напоминает, что жара и алкоголь могут вызвать резкие перепады артериального давления, что приводит к потери сознания и утоплению.

Эксперты рекомендуют купаться только в специально отведенных для этого местах. Кроме того, детей нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время.

С начала года в Молдове зарегистрировано 59 случаев утопления, в том числе 10 случаев со смертью несовершеннолетних.

Источник: rupor.md.

несчастный случай