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Волгоградский футболист Богдан Хохлов погиб на СВО

Волгоградское спортивное сообщество потрясено гибелью молодого волгоградского футболиста Богдана Хохлова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на некролог, опубликованный ФК «Текстильщик», спортсмен погиб 10 августа в ходе СВО.

Источник: ВК

Похоронят Богдана в Камышине 22 августа.

Богдан Хохлов в последние годы выступал за футбольный клуб «Текстильщик» из Камышина. В 2021−22 годах играл за «Нефтяник» из Котово. Был постоянным участником областного чемпионата по футболу.

Все те, кто знал Богдана, не могут поверить в произошедшее.

— «Бага» (так его называли друзья, — Пим.ред.) был очень талантливым футболистом, мечтал играть в более престижных клубах. Еще он был настоящим патриотом — как своей малой родины, так и большой, — пишут о нем в соцсетях его знакомые.