Волгоградский футболист Богдан Хохлов погиб на СВО

Похоронят Богдана в Камышине 22 августа.
Богдан Хохлов в последние годы выступал за футбольный клуб «Текстильщик» из Камышина. В 2021−22 годах играл за «Нефтяник» из Котово. Был постоянным участником областного чемпионата по футболу.
Все те, кто знал Богдана, не могут поверить в произошедшее.
— «Бага» (так его называли друзья, — Пим.ред.) был очень талантливым футболистом, мечтал играть в более престижных клубах. Еще он был настоящим патриотом — как своей малой родины, так и большой, — пишут о нем в соцсетях его знакомые.