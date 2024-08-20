В Воронеже умер третий рабочий после ЧП на стройплощадке

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 12 августа на улице Ворошилова произошло падение подъемника башенного крана с людьми. МЧС пришлось вести спасательную операцию на высоте 18 этажей, где оказались заблокированы потерпевшие. В итоге два человека погибли — электромонтер и монтажник. Одному рабочему медики оказали помощь на месте. А еще одного «скорая» отвезла в больницу. Но спустя неделю он умер.