В Воронеже умер третий рабочий после ЧП на стройплощадке

Рабочий, который попал в реанимацию после ЧП на воронежской стройплощадке, скончался. Об этом 20 августа сообщил региональный Минздрав.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 12 августа на улице Ворошилова произошло падение подъемника башенного крана с людьми. МЧС пришлось вести спасательную операцию на высоте 18 этажей, где оказались заблокированы потерпевшие. В итоге два человека погибли — электромонтер и монтажник. Одному рабочему медики оказали помощь на месте. А еще одного «скорая» отвезла в больницу. Но спустя неделю он умер.
Следователи и трудинспекция проводят расследование несчастного случая — возбуждено уголовное дело.