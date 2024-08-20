Олбани
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умер третий рабочий после ЧП на стройплощадке

Воронежец скончался через неделю после несчастного случая.

Источник: МЧС России по Воронежской области

Рабочий, который попал в реанимацию после ЧП на воронежской стройплощадке, скончался. Об этом 20 августа сообщил региональный Минздрав.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 12 августа на улице Ворошилова произошло падение подъемника башенного крана с людьми. МЧС пришлось вести спасательную операцию на высоте 18 этажей, где оказались заблокированы потерпевшие. В итоге два человека погибли — электромонтер и монтажник. Одному рабочему медики оказали помощь на месте. А еще одного «скорая» отвезла в больницу. Но спустя неделю он умер.

Следователи и трудинспекция проводят расследование несчастного случая — возбуждено уголовное дело.

несчастный случай