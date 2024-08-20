В Ростовской области осудили начальника инспекции, бравшего взятки рыбой

По данным следствия, мужчина покрывал нарушителя, промышлявшего в реке Дон, и за это «ежемесячно через посредника брал по 150 кг рыбы». В 2023 году посредника поймали с 14-ю брикетами замороженной тарани общим весом в 139 кг и стоимостью 228,2 тысячи рублей.