В Ростовской области осудили начальника инспекции, бравшего взятки рыбой

В Ростовской области сотрудник надзорного ведомства получал подкуп браконьерской рыбой до тех пор, пока это не раскрылось. Дело уже рассмотрели в суде, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Как выяснилось, закон нарушал начальник Волгодонской инспекции рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, старший госинспектор одного из отделов.
По данным следствия, мужчина покрывал нарушителя, промышлявшего в реке Дон, и за это «ежемесячно через посредника брал по 150 кг рыбы». В 2023 году посредника поймали с 14-ю брикетами замороженной тарани общим весом в 139 кг и стоимостью 228,2 тысячи рублей.
Когда детали дела выяснились, получателя рыбного подкупа (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) осудили на 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Также его на 1 год и 6 месяцев лишили права занимать управленческие посты, в том числе на госслужбе.
Добавим, ранее в Ростовской области поймали мужчину, похитившего 480 кг чугуна.