Жительница Самарской области Полина Евтушенко, задержанная по обвинению в помощи террористам и подготовке к госизмене, осталась под стражей. Она будет содержаться в СИЗО ближайшие три месяца, до 25 ноября. Решение принял Центральный окружной военный суд20 августа 2024 года.
Девушке инкриминируется приготовление к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК), содействие террористам (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), а также распространение фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).
Силовики задержали и арестовали Полину Евтушенко в июле 2023 года после того, как она агитировала местного жителя вступить в Легион свободы России, признанный террористической организацией и запрещенный в РФ.