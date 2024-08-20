Жительница Самарской области Полина Евтушенко, задержанная по обвинению в помощи террористам и подготовке к госизмене, осталась под стражей. Она будет содержаться в СИЗО ближайшие три месяца, до 25 ноября. Решение принял Центральный окружной военный суд20 августа 2024 года.