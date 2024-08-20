Житель Калининградской области, пострадавший в Литве, остается в больнице

Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 были доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу. Посольство РФ в Вильнюсе впоследствии информировало о том, что пятеро россиян, пострадавших в ДТП, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях. Российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам.