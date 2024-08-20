Житель Калининградской области, пострадавший в Литве, остается в больнице

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Житель Калининградской области, оказавшийся в числе пострадавших в аварии с автобусом в Литве, остается в литовском медучреждении, он поддерживает связь с родственниками и российскими дипломатами, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов.
Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 были доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщал портал Delfi со ссылкой на спасательную службу. Посольство РФ в Вильнюсе впоследствии информировало о том, что пятеро россиян, пострадавших в ДТП, продолжают находиться в литовских лечебных заведениях. Российские дипломаты помогли вернуться в Калининградскую область еще двоим пострадавшим россиянам.
«Пятеро пострадавших граждан России находится сейчас в разных больницах. Один из них — житель Калининградской области… Он пока остается там и поддерживает связь со своими родственниками, а также с дипкорпусом», — сказал Белов.
Он не уточнил, где проживают остальные пострадавшие россияне.
По данным областного управления МЧС РФ, среди пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Литве, находились 20 россиян, в том числе трое жителей Калининградской области.
Ранее Белов рассказывал РИА Новости, что двое жителей региона, пострадавших в ДТП в Литве и вернувшихся в Калининградскую область при содействии российских дипломатов, проходят дома амбулаторное лечение.