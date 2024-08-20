В Осиповичском районе мужчина избил крестного сына

«Прокуратура Осиповичского района во время изучения материалов проверки территориального отдела внутренних дел по факту применения насилия в отношении 14-летнего подростка поручила подготовить дело об административном правонарушении в отношении жителя Стародорожского района за умышленное причинение ребенку телесных повреждений», — отметили в службе информации.



Установлено, что в апреле этого года 41-летний мужчина находился по месту жительства своих знакомых. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он нанес крестному сыну несколько ударов кулаком в область лица.



Родители мальчика по поводу причиненных ему телесных повреждений обратились в учреждение здравоохранения, которое и сообщило в органы внутренних дел о случившемся происшествии. Вместе с тем отец и мать от написания заявления о привлечении крестного отца ребенка к ответственности отказались.



Решение прокуратуры обусловлено необходимостью защитить права и законные интересы несовершеннолетнего, а также тем, что мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.



Крестного отца мальчика привлекли к ответственности по ч.1 ст. 10.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за умышленное причинение телесных повреждений. Судом ему назначен штраф в размере 10 базовых величин.