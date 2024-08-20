В Новочеркасске загорелся балкон жилой многоэтажки

В жилой многоэтажке Новочеркасска потушили полыхающий балкон. О произошедшем 20 августа рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
— Выезжали на Буденновскую, 271, горел балкон на 5 кв. метрах. Вызов поступил накануне в 23:07, огонь ликвидировали в 23:34. На месте работали 19 человек, использовалось пять единиц техники, — сообщили в МЧС.
В экстренном ведомстве отметили, что эвакуация людей при тушении не потребовалась.
Напомним, ранее на улице Визирова в Новочеркасске произошла похожая история, но тогда выяснилось, что балкон на первом этаже дома поджег неизвестный.