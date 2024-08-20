ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении научного сотрудника

Как отметили в ЦОС, первоначально сотрудник научной организации был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ), но затем уголовное дело возбудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. «Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.