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Следственный комитет допрашивает руководство Минздрава Челябинской области, возбуждено дело

Следственный комитет допрашивает руководство Минздрава Челябинской области — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что речь идет о о ненадлежащем обеспечении детей, страдающих тяжелым генетическим заболеванием, жизненно важным лекарственным препаратом.

Дело заведено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), его ведет следователь второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Уже установлено, что «должностные лица министерства здравоохранения Челябинской области достоверно осведомленные о том, что несовершеннолетние являются федеральными льготниками, включенными в регистр лиц, больных муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, предусматривающими обеспечение медицинским препаратом, после выделения денежных средств из бюджета не предприняли достаточных мер по приобретению для детей-инвалидов лекарства, чем существенно нарушили их права и законные интересы».

В настоящее время запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц Минздрава, родителей больных детей.

медицина