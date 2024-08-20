Следственный комитет допрашивает руководство Минздрава Челябинской области, возбуждено дело

Сообщается, что речь идет о о ненадлежащем обеспечении детей, страдающих тяжелым генетическим заболеванием, жизненно важным лекарственным препаратом.
Дело заведено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), его ведет следователь второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.
Уже установлено, что «должностные лица министерства здравоохранения Челябинской области достоверно осведомленные о том, что несовершеннолетние являются федеральными льготниками, включенными в регистр лиц, больных муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, предусматривающими обеспечение медицинским препаратом, после выделения денежных средств из бюджета не предприняли достаточных мер по приобретению для детей-инвалидов лекарства, чем существенно нарушили их права и законные интересы».
В настоящее время запрошена необходимая документация, проводятся допросы должностных лиц Минздрава, родителей больных детей.