Следственный комитет допрашивает руководство Минздрава Челябинской области, возбуждено дело

Уже установлено, что «должностные лица министерства здравоохранения Челябинской области достоверно осведомленные о том, что несовершеннолетние являются федеральными льготниками, включенными в регистр лиц, больных муковисцидозом (кистозный фиброз) и иными заболеваниями, предусматривающими обеспечение медицинским препаратом, после выделения денежных средств из бюджета не предприняли достаточных мер по приобретению для детей-инвалидов лекарства, чем существенно нарушили их права и законные интересы».