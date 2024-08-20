Генерал Попов допустил свое возвращение на СВО

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.