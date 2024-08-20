В Минске из ТЦ «МОМО» эвакуировали посетителей в связи с задымлением

Стало известно о ЧС с задымлением в торговом центре «МОМО» в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о задымлении в ТЦ «МОМО» поступило спасателям днем во вторник, 20 августа. Около 16.00 часов в пресс-службе МЧС сказали, что пожарные выезжали в торговый центр по сообщению о задымлении.
На месте выяснилось, что задымление произошло в вентиляции торгового центра.
— В вентиляции происходило тление отложений пищевого производства, которое оперативно ликвидировано работниками МЧС, — прокомментировали в МЧС.
Также в пресс-службе уточнили, что в результате инцидента с задымлением никто не пострадал. Проводилась эвакуация — персонал торгового центра вывел всех посетителей улицу до приезда подразделений МЧС.