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В Минске из ТЦ «МОМО» эвакуировали посетителей в связи с задымлением

В Минске произошло задымление вентиляции торгового центра «МОМО» с эвакуацией людей.

Источник: МЧС РБ

Стало известно о ЧС с задымлением в торговом центре «МОМО» в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о задымлении в ТЦ «МОМО» поступило спасателям днем во вторник, 20 августа. Около 16.00 часов в пресс-службе МЧС сказали, что пожарные выезжали в торговый центр по сообщению о задымлении.

На месте выяснилось, что задымление произошло в вентиляции торгового центра.

— В вентиляции происходило тление отложений пищевого производства, которое оперативно ликвидировано работниками МЧС, — прокомментировали в МЧС.

Также в пресс-службе уточнили, что в результате инцидента с задымлением никто не пострадал. Проводилась эвакуация — персонал торгового центра вывел всех посетителей улицу до приезда подразделений МЧС.

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