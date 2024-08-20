Олбани
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет, зацепивший ВПП в Сочи при посадке, сняли с полетов

Инцидент произошел 18 августа, когда самолет Boeing 737−800 авиакомпании Smartaviа, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, о чем «Новая Кубань» писала ранее.

Источник: Новая Кубань

На борту воздушного судна находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. В результате происшествия самолет был временно отстранен от полетов для оценки повреждений, сообщают СМИ.

В связи со случившимся авиакомпания пересмотрела свое расписание, что может привести к задержкам рейсов по всей маршрутной сети. Для выполнения полетов из Сочи было предоставлено резервное воздушное судно.

По словам представителей пресс-службы Smartavia, расследование инцидента будет проведено комиссией Росавиации. Технические специалисты уже приступили к осмотру самолета, чтобы определить степень его повреждений. Кроме того, Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки. В пресс-службе аэропорта Сочи отметили, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.