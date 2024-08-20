Водитель упавшего в Мойку автобуса ответил, что думает о гибели 7 человек

Как сообщает «Фонтанка», 20 августа состоялось судебное заседание по делу Рахматшона Курбонова. Он признал вину в смертельном ДТП, а на вопрос, что он думает о произошедшем, он заявил, что ему «нет оправдания». Показания Курбонов будет давать позже.