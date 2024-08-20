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Водитель упавшего в Мойку автобуса ответил, что думает о гибели 7 человек

Мужчина признал свою вину и раскаялся в зале суда.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Водитель лазурного автобуса в суде признал свою вину в смертельном ДТП на Поцелуевом мосту.

Как сообщает «Фонтанка», 20 августа состоялось судебное заседание по делу Рахматшона Курбонова. Он признал вину в смертельном ДТП, а на вопрос, что он думает о произошедшем, он заявил, что ему «нет оправдания». Показания Курбонов будет давать позже.

Напомним, что в конце июля материалы уголовного дела о ДТП передали в суд с обвинительным заключением прокуратуры в конце июля. Курбонову вменяют «нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ещё он является фигурант ом другого уголовного дела о фиктивной постановке на учёт иностранцев.

Сама трагедия произошла 10 мая. Автобус под управлением Курбонова упал в Мойку с Поцелуева моста, и в результате погибли семь пассажиров. Выжил лишь один пассажир. Спасшегося водителя задержали.

Изначально мужчина утверждал, что у автобуса якобы была неисправная система торможения. Также он заверял, что его отправили работать вторую смену подряд, и он был переутомлён.