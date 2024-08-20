Пропажа 14-летней девочки в Талдыкоргане: дело поступило в суд

Также, согласно статье 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, — наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет. Согласно ст. 110 УК РК причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.