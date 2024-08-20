Мертвую нерпу заметили возле паромной переправы на Ольхон

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ольхонского района отправится в колонию на 5,6 лет за аварию со смертельным исходом. Будучи пьяным он в марте 2023 года сел за руль и взял с собой знакомого, в дороге мужчина не справился с управлением из-за чего последний погиб.