Мертвую нерпу заметили возле паромной переправы на Ольхон

В социальных сетях появляются сообщения и фотографии о мертвой нерпе возле паромной переправы на остров Ольхон. По словам очевидцев, бездыханное тело животного заметили в Сахюрте. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, ситуация уже на контроле.
— Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с публикациями в социальных сетях об обнаружении в районе паромной переправы на о. Ольхон погибшей нерпы направила информацию в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» для принятия мер в рамках компетенции, — пояснили правоохранители.
Более подробной информации о том, что произошло с нерпой пока нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ольхонского района отправится в колонию на 5,6 лет за аварию со смертельным исходом. Будучи пьяным он в марте 2023 года сел за руль и взял с собой знакомого, в дороге мужчина не справился с управлением из-за чего последний погиб.