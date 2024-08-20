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СК предъявил обвинение мужчине, напавшему на супругов в Новой Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Столичные следователи предъявили обвинение мужчине, который напал на супружескую пару в Новой Москве, он полностью признал вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину», — говорится в сообщении.

Вечером 19 августа в частном доме в деревне Ярцево был найден убитым мужчина 1940 года рождения, женщина 1942 года рождения — с различными ранениями. В доме зафиксированы следы возгорания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, им оказался 38-летний уроженец Таджикистана. Он утверждает, что пошел на преступление из-за денег, которые нужны ему на операцию сыну. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый — бывший работник Внуковского авиаремонтного завода Виктор Селезнев.