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Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии по делу о расстреле автомобиля с людьми

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского морпеха Олега Плотникова к 22 годам колонии за расстрел автомобиля с людьми, сообщили в прокуратуре ДНР.

Источник: РИА "Новости"

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 36-летнего командира первого разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Олега Плотникова. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Плотникова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в марте 2022 года. Осужденный отдал приказ расстрелять гражданский автомобиль, в результате чего был ранен один из трех пассажиров.