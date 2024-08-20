Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии по делу о расстреле автомобиля с людьми

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 36-летнего командира первого разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Олега Плотникова. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Плотникова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Преступление было совершено в марте 2022 года. Осужденный отдал приказ расстрелять гражданский автомобиль, в результате чего был ранен один из трех пассажиров.