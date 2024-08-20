Суд Петербурга огласил приговор по хищениям во время реставрации Эрмитажа

Реставраторы признаны виновными в хищении более 18,5 млн рублей во время обновления одного из залов Государственного Эрмитажа и проходили фигурантами по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, фактический руководитель ООО «Музейные технологии» Камышев и директор организации Максимов, по версии прокуратуры, завысили цену ремонта мраморной отделки стен в зале Нового Эрмитажа. В действительности работы стоили около 650 тыс. рублей, подрядчики же завысили ее до 18,5 млн рублей.
В свою очередь, Москалева, занимавшая должность начальника отдела реставрации и ремонта Эрмитажа, приняла выполненные работы от заказчика и лично подписала акты, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ.
Суд назначил Камышеву и Максимову по три года условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом в размере 300 тыс. рублей, а Москалевой — два года условно с испытательным сроком в год.