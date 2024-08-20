Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали по делу о взятке

Управление цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (УЦТ ФСИН) было создано весной 2022 года в соответствии с указом президента. Оно должно заниматься методическим обеспечением и координацией цифровой трансформации, информатизации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Согласно сайту ФСИН, подразделением руководит полковник внутренней службы Алексей Тимченко.