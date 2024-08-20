Подросток на мопеде столкнулся с собакой и попал в реанимацию в Экибастузе

В Экибастузе подростки стали чаще обращаться за медицинской помощь из-за травмы головы. Связывают это медики с тем, что они катаются на скутерах и велосипедах без защитных касок. К примеру, в реанимации в данное время находится 14-летний мопедист, сообщает Zakon.kz.