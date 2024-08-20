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Подросток на мопеде столкнулся с собакой и попал в реанимацию в Экибастузе

В Экибастузе подростки стали чаще обращаться за медицинской помощь из-за травмы головы. Связывают это медики с тем, что они катаются на скутерах и велосипедах без защитных касок. К примеру, в реанимации в данное время находится 14-летний мопедист, сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводят, по данным pavlodarnews.kz, заместитель руководителя Экибастузской городской больницы Светлана Подзорова.

«В больницу поступил 14-летний пациент с тяжелой травмой головы после столкновения мопеда с собакой. Школьник попал в реанимацию. Также подросток 2006 года в результате падения со скутера получил открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Мальчик четверо суток находился в реанимации», — отметила врач.

По ее данным, пострадавшие в ДТП дети на сегодня вылечились и выписались.

Однако врачи предупреждают, что последствия травм головы очень опасны, непредсказуемы.

«Травмы эти могут проявиться и позже в виде головной боли, судорожного синдрома, психических нарушений», — пояснила Светлана Подзорова.

По ее данным, с начала года за медицинской помощью обратились 54 ребенка с травмами после дорожных аварий. Годом ранее их было 30.