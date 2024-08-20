Количество ДТП с пострадавшими на железной дороге растет. Генпрокуратура разбиралась в причинах

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что несмотря на распространенный характер допускаемых водителями автотранспортных средств нарушений при проезде железнодорожных переездов, дежурные по переездам такие факты зачастую в установленном порядке не фиксируют. Также без должного реагирования со стороны работников железной дороги остаются многочисленные грубые нарушения порядка пересечения железнодорожных путей водителями мотоциклов, скутеров, квадроциклов. Они едут в том числе по пешеходным переходам.