Количество ДТП с пострадавшими на железной дороге растет. Генпрокуратура разбиралась в причинах

Проверка показала, что организации БЖД не уделяют должного внимания вопросам предупреждения ДТП с участием железнодорожного, автомобильного и иного транспорта на железнодорожных переездах и пешеходных переходах. Эта тема стала актуальной в связи с увеличением количества пострадавших граждан.
Так, в 2023 году зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадало два человека. За январь — июль этого года уже произошло семь происшествий, при этом погибло три человека, травмировано — пять.
В надзорном ведомстве пришли к выводу, что несмотря на распространенный характер допускаемых водителями автотранспортных средств нарушений при проезде железнодорожных переездов, дежурные по переездам такие факты зачастую в установленном порядке не фиксируют. Также без должного реагирования со стороны работников железной дороги остаются многочисленные грубые нарушения порядка пересечения железнодорожных путей водителями мотоциклов, скутеров, квадроциклов. Они едут в том числе по пешеходным переходам.
Например, только за период с 8 по 13 июля 2024 года на станции Колосово по пешеходному переходу, обустроенному на одном уровне с железнодорожными путями, ежедневно совершалось до 30 подобного рода правонарушений. В итоге 14 июля на этом пешеходном переходе столкнулись электропоезд и мотоцикл, водитель и пассажир которого скончались на месте.
Уполномоченными специалистами организаций БЖД расследование по таким происшествиям зачастую проводится ненадлежащим образом, не выясняются обстоятельства, причины возникновения ДТП и недостатки в работе по их профилактике, отметили в Генпрокуратуре.
Организациями БЖД не все железнодорожные переезды содержатся в состоянии, обеспечивающем безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что существенно повышает риски причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц.
Прокуратура вскрыла неединичные факты некачественного проведения комиссионных обследований железнодорожных переездов, непринятия должных мер к своевременному устранению зафиксированных недостатков в их содержании, необеспечения зданий переездного поста в полном объеме оснащением, предусмотренным законодательством.
В итоге заместитель генпрокурора внес представление начальнику Белорусской железной дороги, потребовав устранить нарушения законодательства о безопасности транспортной деятельности, повысить качество расследования случаев столкновения подвижного железнодорожного состава с транспортными средствами, а также в дальнейшем своевременно информировать органы внутренних дел о всех ставших известными фактах нарушений участниками дорожного движения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.