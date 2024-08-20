Молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в тушении природных пожаров

С 16 июля по 15 августа 2024 года группа пожарных ГИЧС МВД была направлена в Грецию для помощи местным спасателям в тушении природных пожаров. Молдавская команда приняла участие в тушении восьми крупных пожаров, было проведено 19 патрульных миссий в районах риска и спасены три человека.