Молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в тушении природных пожаров

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Молдавские спасатели, участвовавшие в тушении природных пожаров в Греции, вернулись домой и получили награды и почетные дипломы.
Церемония награждения прошла в поисково-спасательной части № 1 в Кишиневе в присутствии министра внутренних дел Адриана Эфроса и начальника Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям полковник Александру Опря.
Официальные лица поздравили спасателей и поблагодарили их за успешное выполнение миссии, успешно реализованной в рамках Механизма гражданской защиты ЕС совместно с коллегами из Греции.
Команде ГИЧС, состоящей из 40 пожарных, были вручены почетные дипломы Министерства внутренних дел.
С 16 июля по 15 августа 2024 года группа пожарных ГИЧС МВД была направлена в Грецию для помощи местным спасателям в тушении природных пожаров. Молдавская команда приняла участие в тушении восьми крупных пожаров, было проведено 19 патрульных миссий в районах риска и спасены три человека.