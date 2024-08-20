Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавские спасатели вернулись из Греции, где участвовали в тушении природных пожаров

Молдавские спасатели участвовали в тушении восьми крупных пожаров в Греции, было спасено три человека.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Молдавские спасатели, участвовавшие в тушении природных пожаров в Греции, вернулись домой и получили награды и почетные дипломы.

Церемония награждения прошла в поисково-спасательной части № 1 в Кишиневе в присутствии министра внутренних дел Адриана Эфроса и начальника Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям полковник Александру Опря.

Официальные лица поздравили спасателей и поблагодарили их за успешное выполнение миссии, успешно реализованной в рамках Механизма гражданской защиты ЕС совместно с коллегами из Греции.

Команде ГИЧС, состоящей из 40 пожарных, были вручены почетные дипломы Министерства внутренних дел.

С 16 июля по 15 августа 2024 года группа пожарных ГИЧС МВД была направлена в Грецию для помощи местным спасателям в тушении природных пожаров. Молдавская команда приняла участие в тушении восьми крупных пожаров, было проведено 19 патрульных миссий в районах риска и спасены три человека.

МЧС
пожары