Сын был в больнице с мамой: Под Ростовом отец онкобольного малыша купил Infiniti и попал в ДТП, в котором погибла молодая пара

На родителей 24-летнего парня и 23-летней девушки, погибших почти год назад под Ростовом, до сих пор тяжело смотреть. Пара насмерть разбилась в ДТП. Каждая из семей похоронила единственного ребенка.
Водитель, который был за рулем, выжил. Сейчас правоохранители выясняют, что происходило в ту роковую ночь.
СЫНА И ЖЕНУ ПОЛОЖИЛИ В БОЛЬНИЦУ.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», Алексей живет в одном из городов Ростовской области, ему около 40 лет. В прошлом году его семья столкнулась со страшной бедой. Онкологию нашли у маленького сына мужчины. Малыша вместе с мамой положили в больницу.
Предварительно, в это же время Алексей потратил свои накопления на новую машину Infiniti. Обсуждал ли он покупку с женой, неизвестно.
На этой машине мужчина и приехал на встречу с друзьями — молодой парой немного за двадцать. Источник говорит, что трое собрались в ресторане. По его словам, другие очевидцы видели, как Алексей ссорился с женой по видеосвязи. Позже гости заведения вспоминали, что после громкой сцены все трое остались за столиком. В какой-то момент мужчины якобы отлучались, но вернулись с покупками из магазина и продолжили посиделки.
ДЕВУШКА СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ, ЕЕ ПАРЕНЬ — В БОЛЬНИЦЕ.
Судя по всему, после встречи Алексей решил подвезти пару. Девушка и парень жили в другом городе, поэтому мужчина выехал на трассу и поехал в сторону их дома.
В ту ночь как назло был ливень. По предварительной информации, на развилке машину внезапно занесло, она врезалась в прицеп мусоровоза.
У находившейся на заднем сидении девушки просто не было шансов — она погибла на месте. За жизнь ее парня отчаянно сражались врачи, но безуспешно: спустя пару дней он скончался в больнице.
ГОВОРИЛ, ЧТО ВЫПИЛ ИЗ-ЗА СТРЕССА.
На удивление, водитель практически не пострадал. Приехавшие на место экстренные службы заметили у него признаки опьянения. Мужчина утверждал, что в этот вечер выпивали только его пассажиры. Говорил, что после ДТП в состоянии шока подобрал лежавшую в салоне бутылку парня и из-за стресса сделал несколько глотков.
Все обстоятельства этого дела предстоит выяснить следствию и суду. В том случае, если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», — прокомментировали в прокуратуре Мясниковского района.