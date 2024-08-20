Сын был в больнице с мамой: Под Ростовом отец онкобольного малыша купил Infiniti и попал в ДТП, в котором погибла молодая пара

На этой машине мужчина и приехал на встречу с друзьями — молодой парой немного за двадцать. Источник говорит, что трое собрались в ресторане. По его словам, другие очевидцы видели, как Алексей ссорился с женой по видеосвязи. Позже гости заведения вспоминали, что после громкой сцены все трое остались за столиком. В какой-то момент мужчины якобы отлучались, но вернулись с покупками из магазина и продолжили посиделки.