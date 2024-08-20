США ввели санкции против бывшего президента Гаити

Как следует из документа, бывший лидер Гаити «пользовался своим положением для обеспечения торговли наркотиками и финансово поддерживал многочисленные группировки» в стране. В Госдепе отметили, что это способствовало росту «политической нестабильности и снижению безопасности» в Гаити.