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США ввели санкции против бывшего президента Гаити

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли (2011−2016) за его причастность к контрабанде наркотиков. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, бывший лидер Гаити «пользовался своим положением для обеспечения торговли наркотиками и финансово поддерживал многочисленные группировки» в стране. В Госдепе отметили, что это способствовало росту «политической нестабильности и снижению безопасности» в Гаити.

В американском внешнеполитическом ведомстве называли недопустимыми подобные действия представителей «политических и экономических элит Гаити». В Министерстве финансов США в свою очередь подчеркнули, что Мартелли в том числе способствовал контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

санкции