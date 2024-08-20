Готовившего подрыв машины главы Крыма Аксенова приговорили к 18 годам колонии

Суд установил, что обвиняемый Игорь Корчинский был завербован украинскими спецслужбами, весной 2023 года получил от них задание — подорвать автомобиль с находящимся в нем главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Согласно материалам дела, подсудимый прибыл в Крым, осуществлял слежку за главой региона, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту потмерный маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва. Помимо этого, Корчинский изучил места проживания и возможного нахождения, а также графики и маршруты передвижения господина Аксенова, арендовал себе жилище, приобрел мобильный телефон для поддержания связи с СБУ.
Мужчину задержали правоохранители у тайника со взрывчаткой.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств).
Суд признал Игоря Корчинского виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы и штраф 350 тыс. руб.
Напомним, ранее Аксенов заявил, что за год было предотвращено четыре нападения на него, а приговоров по этому делу ожидают более десяти человек.