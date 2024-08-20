Готовившего подрыв машины главы Крыма Аксенова приговорили к 18 годам колонии

Согласно материалам дела, подсудимый прибыл в Крым, осуществлял слежку за главой региона, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту потмерный маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва. Помимо этого, Корчинский изучил места проживания и возможного нахождения, а также графики и маршруты передвижения господина Аксенова, арендовал себе жилище, приобрел мобильный телефон для поддержания связи с СБУ.