Роспотребнадзор проверит детсад Перми, где у детей нашли кишечную инфекцию

В Роспотребнадзоре добавили, что в детсаду проводится санитарно-эпидемиологическое обследование. Оно позволит установить источник инфекции, пути и факторы его передачи, выявить всех заразившихся. За общавшимися с заболевшими воспитанниками взрослыми и детьми наблюдают медики.