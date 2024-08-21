Роспотребнадзор проверит детсад Перми, где у детей нашли кишечную инфекцию

Сотрудники Роспотребнадзора по Пермскому краю проводят обследование в пермском детском саду «Планета здорово» на улице Целинной, 29а, где у детей обнаружили кишечную инфекцию, рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
«На 20 августа среди детей, посещающих детский сад “Планета здорово” в Перми по улице Целинной, 29а, зарегистрировали три случая острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. По предварительным результатам лабораторных исследований у одного заболевшего ребёнка обнаружена РНК ротавируса, — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что в детсаду проводится санитарно-эпидемиологическое обследование. Оно позволит установить источник инфекции, пути и факторы его передачи, выявить всех заразившихся. За общавшимися с заболевшими воспитанниками взрослыми и детьми наблюдают медики.
«Ситуация в детсаду находится на контроле Управления. В случае выявления нарушений требований санитарного законодательства управлением в отношении виновных лиц будут приняты меры административного воздействия, в соответствии с требованиями кодекса РФ об административных правонарушениях», — резюмировали в ведомстве.
Ранее заведующая детским садом «Планета здорово» рассказывала perm.aif.ru о возможной причине заражения детей в учреждении.