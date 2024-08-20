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В Пролетарске для спасателей развернут пункт временного размещения

В Пролетарске продолжается тушение крупного пожара на складах с топливом.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарске спасатели продолжают тушить склады с топливом. Об этом на своей странице сообщил глава Ростовской области Василий Голубев 20 августа.

По словам главы региона, бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода. Для того, чтобы пламя не перекинулось на траву, вокруг территории складов создали дополнительные минерализованные полосы.

— На прилегающую территорию сегодня проведено два сброса воды самолетами Ил-76 МЧС России, — прокомментировал Василий Голубев.

Для того, чтобы спасатели могли отдыхать во время тушения, в Пролетарске развернут пункты временного размещения. Организовано дежурство медиков. Отметим, что помощь врачей получают 13 пожарных в больницах Ростова и Санкт-Петербурга. Ситуация находится на постоянном контроле.