В Пролетарске для спасателей развернут пункт временного размещения

По словам главы региона, бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода. Для того, чтобы пламя не перекинулось на траву, вокруг территории складов создали дополнительные минерализованные полосы.