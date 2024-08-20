«Когда люди — друг за друга, мы можем многое»: Пожарный-блогер собрал помощь для спасателей, которые тушат склады в Пролетарске

Третий день донские спасатели, рискуя жизнью, пытаются потушить склады с топливом в Пролетарске. После атаки беспилотников рано утром 18 августа промзону охватил масштабный пожар. Для ликвидации огня бросили все силы, привлекли три пожарных поезда и самолеты МЧС. Но справиться с огнем пока не удается.