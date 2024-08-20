«Когда люди — друг за друга, мы можем многое»: Пожарный-блогер собрал помощь для спасателей, которые тушат склады в Пролетарске

Третий день донские спасатели, рискуя жизнью, пытаются потушить склады с топливом в Пролетарске. После атаки беспилотников рано утром 18 августа промзону охватил масштабный пожар. Для ликвидации огня бросили все силы, привлекли три пожарных поезда и самолеты МЧС. Но справиться с огнем пока не удается.
Во время работы пострадали десятки пожарных. И хотя сотрудников обеспечивают всем необходимым, многие жители области захотели тоже помочь. В их числе оказался и коллега пожарных, блогер Владислав Гончаров.
ПОВТОРНАЯ АТАКА МЕШАЛА ТУШИТЬ.
В шестом часу утра в воскресенье, 18 августа, появилась информация от региональных властей об атаке украинских беспилотников и возгорании.
— На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива, — сообщил на своей официальной странице в соцсети губернатор Василий Голубев, позже добавив, что пострадавших при атаке не было.
На место прибыли пожарные расчеты, но в половине шестого тушение пришлось на время прекратить из-за повторной атаки беспилотников.
К объекту стали стягивать все больше сил и средств. Специалисты льют тонны пены, чтобы остудить гигантские металлические емкости с топливом. Там сейчас настоящее пекло, и это в условиях жары в +37 и сильном ветре.
ПЯТЕРО — В РЕАНИМАЦИИ.
19 августа губернатор сообщил, что из-за сложнейших условий тушения помощь медиков понадобилась десяткам спасателей.
— В центральную районную больницу в Пролетарске обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро, — добавил глава региона.
На подмогу в Пролетарский район прибыли специалисты областных медучреждений. 13 спасателей получают помощь в больницах Ростова и Санкт-Петербурга.
— Поручил главе регионального минздрава держать на постоянном контроле вопрос оказания пожарным необходимой медпомощи, — заявил губернатор. — Чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды. Спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием. Благодарен жителям Пролетарска, которые с готовностью также оказывают помощь пожарным.
ПОМОГАЮТ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ПОЖАРНЫМ.
Свою помощь предложили не только в Пролетарске. Пожарный-блогер из Ростова Владислав Гончаров объявил о сборе средств, чтобы дополнительно поддержать пострадавших коллег. Хоть как-то поблагодарить спасателей захотели десятки человек. За восемь часов на счету собралось 205 тысяч рублей.
Вскоре сбор приостановили.
— Мы успели собрать с вами немалую сумму, она будет перечислена всем поровну. Ребятам это очень поможет.
Но даже после объявления о закрытии сбора деньги продолжали поступать. Позже ростовчанин назвал уточненную сумму — 231 тысяча рублей.
— Это в очередной раз доказывает: когда люди — друг за друга, мы можем многое. Всем огромное спасибо за поддержку. Вместе — мы сила.
Сейчас мужчина находится в Пролетарске. Он борется с огнем вместе с коллегами.