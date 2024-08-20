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В Семикаракорском районе мужчина сел на семь лет за убийство знакомого

В Семикаракорском районе осудили местного жителя за убийство знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе осудили мужчину, который убил 49-летнего товарища. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 20 августа.

Следствие и суд установили, что в декабре прошлого года мужчина находился в квартире в городе Константиновске. Между ним и его 49-летним знакомым завязалась ссора. Во время конфликта он схватил нож и ударил им несколько раз оппонента. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статье «Убийство».

— Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении ведомства.