В Семикаракорском районе мужчина сел на семь лет за убийство знакомого

Следствие и суд установили, что в декабре прошлого года мужчина находился в квартире в городе Константиновске. Между ним и его 49-летним знакомым завязалась ссора. Во время конфликта он схватил нож и ударил им несколько раз оппонента. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статье «Убийство».