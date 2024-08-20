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Привлекли поезда и авиацию: Последние новости о пожаре на складах с топливом в Ростовской области

Самолеты МЧС привлекли для тушения крупного пожара на складах в Пролетарске.
Источник: Комсомольская правда

Склады с топливом в Пролетарске, которые загорелись после атаки БПЛА тушат с 18 августа. Десятки пожарных расчетов в тяжелых условиях ведут борьбу с огнем. Губернатор донского региона Василий Голубев вечером 20 августа сообщил о том, как продвигается тушение пожара и как себя чувствуют пострадавшие спасатели.

ПРИВЛЕКЛИ ТРИ ПОЕЗДА И САМОЛЕТЫ МЧС.

Как рассказал глава региона, бесперебойное водоснабжение для работы спасателей обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и к водоему, откуда качают воду.

По словам Василия Голубева, делается все, чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара рядом с загоревшимися промскладами. Для этого вокруг площадки созданы дополнительные минерализованные полосы.

Сейчас в тушении пожара задействованы два пожарных поезда. Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возгорание начали тушить не только на земле, но и с воздуха. 20 августа самолеты Ил-76 МЧС выполнили два сброса воды на прилегающую к месту пожара территорию.

Также глава региона проинформировал о том, есть ли опасность для других строений в Пролетарске.

— Регулярно получаю доклады о ходе тушения. По оценке специалистов оперативно-спасательных подразделений, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.

ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РАЗВЕРНУТ ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ.

Напомним, по официальным данным, за медицинской помощью обратился 41 спасатель. Из них 18 были госпитализированы, пятеро попали в реанимацию. Медики решили транспортировать некоторых.

— В настоящее время стационарную помощь в медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга продолжают получать 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь, — рассказал Василий Голубев.

Для пожарных открыли пункт временного размещения, чтобы они могли отдохнуть, пока их сменяют товарищи. Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в Пролетарске организовано дежурство медиков, которые следят за состоянием донских пожарных.

— Для того, чтобы организовать круглосуточную посменную работу и отдых спасателей, в Пролетарске для них развернут пункт временного размещения, — рассказал Василий Голубев.