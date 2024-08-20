Привлекли поезда и авиацию: Последние новости о пожаре на складах с топливом в Ростовской области

Склады с топливом в Пролетарске, которые загорелись после атаки БПЛА тушат с 18 августа. Десятки пожарных расчетов в тяжелых условиях ведут борьбу с огнем. Губернатор донского региона Василий Голубев вечером 20 августа сообщил о том, как продвигается тушение пожара и как себя чувствуют пострадавшие спасатели.