Легковушка столкнулась с фурой на встречке: В Ростовской области семья с трехлетним ребенком погибла в ДТП

По предварительной информации ведомства, 40-летний водитель автомобиля «Датсун» двигался по трассе «г. Ростов-на-Дону — г. Мариуполь — г. Мелитополь — г. Симферополь». Он выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Легковушка на всей скорости врезалась в грузовик «Даф», за рулем которого находился 47-летний мужчина. От сильного удара иномарка съехала на обочину.