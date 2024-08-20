Легковушка столкнулась с фурой на встречке: В Ростовской области семья с трехлетним ребенком погибла в ДТП

В Ростовской области автомобильная авария унесла жизнь семьи. Трагедия произошла 20 августа около 13:50 на автодороге «Новороссия». Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону.
По предварительной информации ведомства, 40-летний водитель автомобиля «Датсун» двигался по трассе «г. Ростов-на-Дону — г. Мариуполь — г. Мелитополь — г. Симферополь». Он выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Легковушка на всей скорости врезалась в грузовик «Даф», за рулем которого находился 47-летний мужчина. От сильного удара иномарка съехала на обочину.
В результате ДТП водитель «Датсун» и два пассажира 34 и трех лет погибли на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 19 августа на Южном подъезде к Ростову произошла авария, в которой пострадали два человека. Предварительно известно, что 47-летняя водитель Hyundai Accent не выдержала безопасную дистанцию и не справилась с управлением. Машина зацепила тросовое барьерное ограждение, а потом столкнулась с попутным автомобилем Skoda Rapid.
Травмы получили водитель Hyundai и 35-летний пассажир Skoda Rapid. Их госпитализировали.