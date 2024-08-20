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Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил сроки арестов четырем обвиняемым в организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову. По версии следствия, они предоставили в аренду квартиру и продали машину террористам.

Источник: РИА "Новости"

Все четверо фигурантов дела останутся под стражей до 22 ноября, сообщает ТАСС. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

16 августа суд оставил в СИЗО до 22 ноября предполагаемых исполнителей теракта Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни. Им также ужесточили обвинение и вменили в вину участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). 19 августа суд также продлил арест еще четверым фигурантам дела: Назримаду Лутфуллои, Джумахону Курбонову, Якубджони Юсуфзоду и Муххамаду Шарипзоде.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу о теракте проходят 20 человек, из них 18 арестованы. Потерпевшими признано более 1700 человек.