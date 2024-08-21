В нескольких отделах полиции Петербурга проходят следственные действия

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц)», — уточняется в ведомственном Telegram-канале.
Расследование начато после получившего широкую огласку в СМИ конфликта между группами таксистов-мигрантов, в который вмешались местные общественники. Задержание полицейскими общественников было незаконным, отметили в СК РФ.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить информацию об оказании сотрудниками городской полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками.