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Более 8 тыс. человек остались без света в Алуште

Технологический сбой в сетях привел к отключению электроэнергии у 8 тыс. абонентов в крымской Алуште, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

Источник: Reuters

«Обесточено 26 трансформаторных подстанций, 3425 точек поставок (8142 человека)», — написал чиновник в своем Telegram-канале. По его словам, аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.

В начале июля Алушта осталась без газоснабжения из-за сильного пожара на газораспределительной подстанции. Спустя несколько недель в курортном городе произошел блэкаут из-за аварии на высоковольтных линиях. На прошлой неделе три населенных пункта городского округа Алушта также остались без электроэнергии из-за аварии на сетях.

энергетика