Более 8 тыс. человек остались без света в Алуште

В начале июля Алушта осталась без газоснабжения из-за сильного пожара на газораспределительной подстанции. Спустя несколько недель в курортном городе произошел блэкаут из-за аварии на высоковольтных линиях. На прошлой неделе три населенных пункта городского округа Алушта также остались без электроэнергии из-за аварии на сетях.