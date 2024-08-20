Василий Голубев рассказал о тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске

К тушению крупного пожара на нефтебазе в Ростовской области привлекли самолет. Как сообщил глава региона Василий Голубев, Ил-76 произвел два сброса воды на прилегающую территорию.
— Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоёму, откуда поступает вода, — добавил губернатор Ростовской области. — Чтобы предотвратить возникновение природного пожара поблизости, вокруг нефтебазы создали дополнительные минерализованные полосы.
Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Спасатели работают круглосуточно, посменно. Для их отдыха развернули два пункта временного размещения (ПВР). На месте дежурят бригады скорой помощи.
Как сообщал КП-Ростов, нефтебаза загорелась в ночь на 18 августа после атаки беспилотников. Во время тушения пострадал 41 пожарный. Из них 13 транспортировали в больницы Ростова и Санкт-Петербурга.