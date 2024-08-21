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Что произошло в Иркутске в ночь на 21 августа 2024: последние новости

МАК раскрыл результаты расследования о падении самолета под Иркутском в 2001.

Источник: Комсомольская правда

МАК опубликовал результаты расследования авиакатастрофы под Иркутском 3 ноября 2001 года. По мнению экспертов среди факторов, оказавших влияние на падение самолета, могла стать не натренированность пилотов.

В Бурятии произошло землетрясение силой в три балла. Подземные толчки почувствовали жители Муйского района. Разрушения построек и пострадавших удалось избежать.

Державшие курс на Иркутск самолета в очередной раз ушли на посадку в аэропорт Улан-Удэ. Причина — непогода. Разрешение на посадку запросили три воздушных судна. На работу аэродрома, незапланированный прилет соседей не повлиял.

Движение автотранспорта ограничат на участке улицы Сухэ-Батора в областном центре. Изменение в движении начнет действовать с 09:00 21 августа и продлится три дня. На участке будут проводить аварийные ремонтные работы.

Многодетная семья из северной столицы Иркутской области выиграла автопутешествие на три дня. Они проедут по специально разработанному маршруту и посетят достопримечательности региона.