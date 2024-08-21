Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Таволжанка в Белгородской области

19 августа в результате атак украинских дронов пострадали два жителя села Маломихайловка Шебекинского городского округа. В частности, женщина получила минно-взрывную травму и контузию, а мужчина — осколочные ранения лица и ног. Кроме того, атакам подверглись еще ряд сел в Волоконовском и Белгородском районах, а также в Грайворонском городском округе.