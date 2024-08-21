Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Таволжанка в Белгородской области

«По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале. Сообщается, что в результате прямого попадания были повреждены два дома, один из которых сгорел. Информация о последствиях уточняется.
В этот же день Гладков сообщил, что житель поселка Октябрьский Белгородского района получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Врач оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.
19 августа в результате атак украинских дронов пострадали два жителя села Маломихайловка Шебекинского городского округа. В частности, женщина получила минно-взрывную травму и контузию, а мужчина — осколочные ранения лица и ног. Кроме того, атакам подверглись еще ряд сел в Волоконовском и Белгородском районах, а также в Грайворонском городском округе.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Президент принял это решение в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.