Похоже, это всё: как сообщает Variety, Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком.
Накануне стали появляться сообщения о том, что Аффлек откладывает развод с ДжейЛо из-за поступления его с Дженнифер Гарнер дочери Вайолет в вуз. Однако вскоре СМИ сообщили о том, что Лопес всё-таки подала в суд соответствующие документы.
Точной датой расставания значится 26 апреля. Брачный договор в документе не упомянут.
Лопес и Аффлек впервые объявили о помолвке ещё в 2002 году, но намеченная на 2003-й свадьба сорвалась в последний момент.
Повторно звёздная пара сошлась только в 2021-м, поженившись летом 2022 года. Но брак продержался всего два года — хотя Лопес поначалу даже сменила было фамилию.