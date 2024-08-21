Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Накануне стали появляться сообщения о том, что Аффлек откладывает развод с ДжейЛо из-за поступления его с Дженнифер Гарнер дочери Вайолет в вуз. Однако вскоре СМИ сообщили о том, что Лопес всё-таки подала в суд соответствующие документы.