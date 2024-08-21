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Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Источник: Российская газета

Похоже, это всё: как сообщает Variety, Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком.

Накануне стали появляться сообщения о том, что Аффлек откладывает развод с ДжейЛо из-за поступления его с Дженнифер Гарнер дочери Вайолет в вуз. Однако вскоре СМИ сообщили о том, что Лопес всё-таки подала в суд соответствующие документы.

Точной датой расставания значится 26 апреля. Брачный договор в документе не упомянут.

Лопес и Аффлек впервые объявили о помолвке ещё в 2002 году, но намеченная на 2003-й свадьба сорвалась в последний момент.

Повторно звёздная пара сошлась только в 2021-м, поженившись летом 2022 года. Но брак продержался всего два года — хотя Лопес поначалу даже сменила было фамилию.