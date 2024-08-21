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В подмосковном Подольске сбиты три беспилотника

В городском округе Подольск средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника. Изначально мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, спустя 15 минут — еще двух. По его информации, все беспилотники следовали в направлении Москвы. При падении обломков никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в Telegram.

Город Подольск расположен примерно в 40 км от Москвы. Последний раз об отражении атаки беспилотника, летевшего в сторону столицы, Сергей Собянин сообщал 11 июля. Тогда БПЛА был сбит в Ступинском городском округе. Пострадавших и разрушений не было.

Собянин Сергей