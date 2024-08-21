В подмосковном Подольске сбиты три беспилотника

В городском округе Подольск средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника. Изначально мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА, спустя 15 минут — еще двух. По его информации, все беспилотники следовали в направлении Москвы. При падении обломков никто не пострадал.