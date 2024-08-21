В подмосковном Подольске сбиты три беспилотника

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в Telegram.
Город Подольск расположен примерно в 40 км от Москвы. Последний раз об отражении атаки беспилотника, летевшего в сторону столицы, Сергей Собянин сообщал 11 июля. Тогда БПЛА был сбит в Ступинском городском округе. Пострадавших и разрушений не было.