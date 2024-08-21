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ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать в атаках ВСУ на Курскую область, находится на Украине последние два года, свидетельствуют публикации главы компании в соцсетях, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: Forward Observations Group

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. «Ребята в Курске», — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.

Как убедился корреспондент РИА Новости, в аккаунте в Instagram*, которым может пользоваться основатель ЧВК Деррик Бэйлс, есть снимки, демонстрирующие, что компания действует на Украине около двух лет.

Первая публикация, связанная с действиями ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года, на фотографии — подбитый бронеавтомобиль, а в подписи — картинка украинского флага. Также есть публикации, на которых могут быть участники ЧВК, а в геолокации указан Киев.

На других снимках — различные операции на Украине. В видео, опубликованном 18 февраля 2024 года, человек закладывает противотанковую мину, а в подписи опять картинка украинского флага. В апреле опубликована фотография человека, управляющего дроном, в геотеге — Часов Яр. Татуировки у человека на фото совпадают с теми, которые есть у Бэйлса.

На этой неделе в аккаунте снова появилось фото человека с нашивкой ЧВК, геолокация — Часов Яр.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская