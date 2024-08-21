ЧВК Forward Observations Group находилась на Украине последние два года

Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. «Ребята в Курске», — гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в аккаунте в Instagram*, которым может пользоваться основатель ЧВК Деррик Бэйлс, есть снимки, демонстрирующие, что компания действует на Украине около двух лет.
Первая публикация, связанная с действиями ЧВК на Украине, датирована 26 февраля 2022 года, на фотографии — подбитый бронеавтомобиль, а в подписи — картинка украинского флага. Также есть публикации, на которых могут быть участники ЧВК, а в геолокации указан Киев.
На других снимках — различные операции на Украине. В видео, опубликованном 18 февраля 2024 года, человек закладывает противотанковую мину, а в подписи опять картинка украинского флага. В апреле опубликована фотография человека, управляющего дроном, в геотеге — Часов Яр. Татуировки у человека на фото совпадают с теми, которые есть у Бэйлса.
На этой неделе в аккаунте снова появилось фото человека с нашивкой ЧВК, геолокация — Часов Яр.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская