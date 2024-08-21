Цистерны с дизельным топливом сошли с пути в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с железной дороги произошел сход четырех цистерн с дизельным топливом. Емкости упали в Советской Гавани, проверку начала Ванинская транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, происшествие случилось около 14 часов 20 августа на пути необщего пользования, которое примыкает к станции Советская Гавань — Город.
Во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, вагоны не опрокинулись. На движение поездов это тоже не повлияло.
«Ванинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
При наличии оснований специалисты примут меры реагирования. На место выезжал ванинский транспортный прокурор Руслан Невидимов для координации работы.