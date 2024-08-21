Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью не признал вину

Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.