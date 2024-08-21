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Фура столкнулась с легковушкой в Актобе

В Актобе фура попала в ДТП и едва не слетела с моста, однако участникам аварии повезло — они отделались легкими травмами, передает сайт телеканала КТК.

Источник: КТК

Инцидент произошел у въезда в город, отмечается, что так ДТП происходят редко. Как заявили в полиции, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковой — он не справился с управлением.

От удара грузовик чуть не выкинуло с моста — он перевернутая набок, а кабина буквально повисла на конструкции. Часть груза оказалась на проезжей части. Грузовик ехал из Алматы в Москву.

Отмечается, что по счастливому стечению обстоятельств участники ДТП не получили серьезных травм.

«Пострадавших трое. Один отказался от осмотра. Двум была оказана помощь. Один доставлен в травмпункт. Осмотрены все», — сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи Актюбинской области Марат Жанкулов.