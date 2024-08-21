В Подольске сбит четвертый летевший на Москву беспилотник

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте», — написал Собянин в Telegram.
О первом сбитом в Подольске беспилотнике Сергей Собянин сообщил в 03:02. Спустя 15 минут стало известно, что над городом уничтожены еще два БПЛА. Четвертый беспилотник был сбит около 03:45.
В ночь на 21 августа атаке беспилотников подверглись также Брянская и Тульская области. Над Брянской были уничтожены 15 БПЛА, над Тульской — два. На западе Ростовской области сбили ракету. Губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении «нескольких воздушных целей» в небе над регионом.