В Подольске сбит четвертый летевший на Москву беспилотник

В городском округе Подольск средствами противовоздушной обороны сбит еще один беспилотник. Он стал четвертым по счету БПЛА, уничтоженным средствами противовоздушной обороны в ночь на 21 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при падении обломков, по предварительным данным, никто не пострадал.