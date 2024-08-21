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В Подольске сбит четвертый летевший на Москву беспилотник

В городском округе Подольск средствами противовоздушной обороны сбит еще один беспилотник. Он стал четвертым по счету БПЛА, уничтоженным средствами противовоздушной обороны в ночь на 21 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при падении обломков, по предварительным данным, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте», — написал Собянин в Telegram.

О первом сбитом в Подольске беспилотнике Сергей Собянин сообщил в 03:02. Спустя 15 минут стало известно, что над городом уничтожены еще два БПЛА. Четвертый беспилотник был сбит около 03:45.

В ночь на 21 августа атаке беспилотников подверглись также Брянская и Тульская области. Над Брянской были уничтожены 15 БПЛА, над Тульской — два. На западе Ростовской области сбили ракету. Губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении «нескольких воздушных целей» в небе над регионом.

Собянин Сергей