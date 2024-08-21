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Юная спортсменка погибла в Новосибирске

Известно, что погибшая росла в многодетной семье.

Источник: Reuters

В Новосибирске погибла молодая спортсменка, которая занималась самбо. Об этом сообщили 19 августа в группе Новосибирской региональной федерации самбо во «ВКонтакте».

«В нашу семью самбо пришла беда. Мы понесли невосполнимую утрату. Трагически ушла из жизни Оксана (имя изменено), совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась», — говорится в сообщении.

Известно, что погибшая росла в многодетной семье.

В комментариях под постом о гибели девушки пользователи написали, что она покончила жизнь самоубийством.

несчастный случай