Юная спортсменка погибла в Новосибирске

В Новосибирске погибла молодая спортсменка, которая занималась самбо. Об этом сообщили 19 августа в группе Новосибирской региональной федерации самбо во «ВКонтакте».
«В нашу семью самбо пришла беда. Мы понесли невосполнимую утрату. Трагически ушла из жизни Оксана (имя изменено), совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась», — говорится в сообщении.
Известно, что погибшая росла в многодетной семье.
В комментариях под постом о гибели девушки пользователи написали, что она покончила жизнь самоубийством.