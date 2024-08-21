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Мужчину подозревают в хулиганстве в аэропорту Хабаровска

Жителей города просят помочь найти подозреваемого.

Источник: Хабаровская транспортная прокуратура

Хабаровская транспортная прокуратура ищет мужчину, которого подозревают в хулиганстве в отношении молодой девушки. Жертвой стала 19-летняя посетительница Международного аэропорта. Все случилось 19 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Обстоятельства случившегося не уточняются, зато есть приметы подозреваемого:

«В совершении данного деяния подозревается мужчина, на вид около 30−35 лет, среднего телосложения, ростом 175−180 сантиметров, на момент совершения был одет в синие джинсы, белую футболку, за спиной имелся рюкзак черного цвета», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Дальнему Востоку.

Всех, у кого есть какие-либо данные о мужчине или о его местонахождении, просят сообщить сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска по телефонам 8 (4212) 33−45−56, 8 (999) 273−19−90.