Мужчину подозревают в хулиганстве в аэропорту Хабаровска

Хабаровская транспортная прокуратура ищет мужчину, которого подозревают в хулиганстве в отношении молодой девушки. Жертвой стала 19-летняя посетительница Международного аэропорта. Все случилось 19 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Обстоятельства случившегося не уточняются, зато есть приметы подозреваемого:
«В совершении данного деяния подозревается мужчина, на вид около 30−35 лет, среднего телосложения, ростом 175−180 сантиметров, на момент совершения был одет в синие джинсы, белую футболку, за спиной имелся рюкзак черного цвета», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Дальнему Востоку.
Всех, у кого есть какие-либо данные о мужчине или о его местонахождении, просят сообщить сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска по телефонам