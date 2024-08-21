Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с поражения от «Трактора»

«Ястребы» провели первую его встречу с «Трактором». В итоге омичи уступили 2:5.
Отметим, что на всем этом турнире у нашей команды не выйдут на лед из-за травм такие лидеры атаки, как Владимир Ткачёв и Рид Буше. В первом периоде уже в первые минут семь сибиряки упустили несколько хороших шансов забить. А получив большинство на 9-й минуте, они так и не сумели его реализовать.
К счастью, когда гости удалились во второй раз — за нарушение численного состава — «Авангард» уже забил. Автором его первого гола на турнире стал с передач Николишина и Филатьева Станислав Галиев.
Тем не менее соперник не дал омичам уйти на перерыв, ведя в счёте — на 18-й минуте в атаке, замыкая пас Ткачёва, у уральцев в пустой угол успешно бросил Дилан Сикьюра. 1:1 — с такими цифрами на табло период и закончился.
Во втором отрезке гости довольно быстро уже вышли вперёд — с ближней дистанции на 24-й минуте встречи забил уже Илья Карпухин. В течение всего остального периода омичи так забить и не сумели.
А вот «Трактор» с 2:1 сделал счёт в свою пользу 3:1. В своём большинстве, когда уже казалось, что «ястребы», отбиваясь, выстоят (до равных составов оставалась всего 21 секунда), у гостей снова забил Сикьюра. Броском низом, в узкую щёлку между нашим голкипером Василием Хомченко и штангой.
В заключительном периоде вместо того, чтобы начать отыгрываться, «ястребы» сначала лишь шагнули ещё ближе к поражению. 1:4 — таким счёт стал после гола Данила Юртайкина на 46-й минуте. Далее омичи имели большинство благодаря удалению Ибрагимова, но в итоге и его растранжирили.
Правда, за без малого 6 минут до сирены ещё одно большинство «ястребы» реализовали — Касселс и Вей ассистировали, а ещё один новичок, Алексей Макеев, забил. Итого 2:4.
Интрига даже немного вернулась. В последние две минуты «Авангард» рисковал — заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но в итоге лишь пропустил в пустые — уже от защитника-легионера гостей Стивена Кэпфера. Тем самым окончательный счёт — 2:5 в пользу уральцев. По истечении основного времени команды играют овертайм и серию буллитов. Таков регламент турнира. Но это уже не влияет на результат.