Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с поражения от «Трактора»

Отметим, что на всем этом турнире у нашей команды не выйдут на лед из-за травм такие лидеры атаки, как Владимир Ткачёв и Рид Буше. В первом периоде уже в первые минут семь сибиряки упустили несколько хороших шансов забить. А получив большинство на 9-й минуте, они так и не сумели его реализовать.